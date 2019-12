Primo de Messi se retira del fútbol

Tweet on Twitter

El argentino Maximiliano Biancucchi, exjugador del Cruz Azul, anunció ayer que su carrera futbolística llegó a su final, luego de alrededor de 15 años en los terrenos de juego.

Biancucchi, también primo de Lionel Messi, dio a conocer su retiro a través de sus redes sociales, repasando y agradeciendo a los equipos en los que militó, donde destacó a La Máquina.

“Quiero anunciar oficialmente mi retiro del futbol profesional. Agradecerles a todos los clubes donde me tocó jugar, donde sin dudas me ayudaron a mi evolución no sólo como atleta sino también como persona”, mencionó en su publicación.

Biancucchi militó en el Libertad, General Caballero, Tacuary, Fernando de la Mora, Sportivo Luqueño en Paraguay, posterioemente se unió al Flamengo y a Cruz Azul en 2010. Regresó a Brasil para miliar en el Vitória y Bahía, también jugó en Olimpia, Ceará y Rubio Ñu.