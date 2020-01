¿Qué harías ante un futuro incremento en el pasaje?

“Caminamos, porque ahorita el salario mínimo está por los suelos. Yo tengo mi moto y con eso me muevo; es mucho mejor tener un vehículo porque en camión salir con la familia te sale $200 y si te da para una cosa, ya no te da para otra cosa”.

Alicia Villarino

Ama de casa

“Yo caminaría porque ¿cómo voy a estar pagando más si lo que gano no es suficiente? Al día me gasto 40 y tantos pesos. Creo que un aumento del pasaje no es una necesidad, a parte; la calidad de los carros es tremendamente horrible”.

Ana Prieto

Ama de casa

“Para mí estaría mal porque si a veces no contamos ni siquiera con 7 pesos, ¿Imagínate que suba más? Está fuerte eso. No es necesario un aumento al pasaje porque los camiones están deteriorados y aparte de eso, caen mal porque están sucios”.

Sarita Mosqueda

Ama de casa

“Que suba el sueldo igual. Yo caminaría sin dudarlo porque no se puede pagar más. Dos pesos es mucho, yo diría que un peso sería algo razonable. Yo gasto $100 a la semana, es algo porque gano poco. He caminado más para ahorrar un poco y sí me ha funcionado”.

Elvira Olán

Empleada

“Tiene que pagarlo uno porque tenemos la necesidad, ni modo que ande caminando uno. En pasaje me gasto $42 diarios. La verdad que no he pensado comprar algún transporte como una moto o una bicicleta porque no hay para más”.

Aurea Serrano

Ama de casa