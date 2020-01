¿Qué opinas sobre la alerta mundial por coronavirus?

“Pues que no hay de qué preocuparse porque a mí me dio una enfermedad que me tardó más de un mes, me dio hasta bronquitis y ya me siento un poquito mejor. Yo no tengo miedo de ese virus porque podemos tener cualquier otra enfermedad”.

Jacqueline Castilla

Ama de casa

“Pienso que es algo que se presenta por tantas infecciones que hay o bacterias que hay en el aire. Yo creo que no va a llegar a Campeche, sería cosa de prevenirnos, tener más higiene, cuidarnos más de lo que comemos, o del ambiente; quién sabe”.

María García

Empleada

“Sí me enteré en las noticias que fue declarado emergencia mundial, pero la verdad que no creo que nos afecte, no va a llegar a Campeche. Por si las moscas debemos lavarnos las manos, no saludarnos de besos y si sentimos algún malestar acudir al médico”.

Jacinta Torres

Ama de casa

“La verdad que preocupa porque no sé cómo se puede quitar, cómo evitarlo, o cómo no contagiarse; es decir, son varias cosas que no quedan claras. Hay que estar alerta de los síntomas, de las noticias sobre todo para aprender más del problema”.

Lucina Zavala

Comerciante

“Nosotros no podemos evitar que se propague, pero creo que científicamente están buscando la forma de combatirlo. Lo único que he escuchado es que tengamos cuidado de estar en contacto con otras personas”.

María Ku

Comerciante