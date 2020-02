¿Qué te parece la visita del presidente a Campeche?

“No sabía que llega hoy porque no veo las noticias. Me parece irrelevante su venida porque no me interesa la política en ningún sentido. Para mí el Tren Maya es un absurdo, pero tendrán sus fundamentos por los que piensan hacerlo todavía”.

Joana López

Ama de casa

“Constantemente se acerca a las ciudades para que la gente le exprese su sentir o necesidad. El Tren Maya va a beneficiar al turismo, es algo muy bueno para el Sureste. La verdad que no tengo alguna petición, está trabajando muy bien”.

Lorena Chi

Ama de casa

“Creo que es importante, me imagino que viene a decir algo importante para el Estado. Yo no estaba enterada porque estoy concentrada en el trabajo. Creo que si incluye el Tren Maya en su agenda es para beneficio, pero a mí me da igual”.

Evelia Antonio

Empleada

“Me parece muy bien porque no tiene abandonado al Estado. La República mexicana es grande. No tanto la ciudad como los pueblitos requieren de su apoyo. De Dzibalchén para allá están muy bajos; hay veces que amanecen y no tienen ni tortilla para comer”.

Lorenzo González

Empleado

“Es algo interesante porque significa que nos tiene en cuenta y si llega es para ver qué necesidades tiene el pueblo y de esa manera poder apoyarnos. El Tren Maya ofrecerá muchísimas oportunidades porque hay muchas comunidades alejadas”.

Jacqueline Aguilar

Empleada