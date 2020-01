Quiere una academia de verdad

La actriz de teatro, Lola Cortés, expresa su deseo por ver otro tipo de realities de talentos en la televisión, pues asegura que el actual formato del programa donde una vez participó como jurado, ya es obsoleto.

“Yo no he visto el programa porque no se me antoja, eso ya pasó, es más desde la última vez que estaba ahí, ya era obsoleto. El programa ya no da para más, pues todos sabemos cómo funciona por dentro y por fuera”, expresa a Notimex sobre el programa de TV Azteca, La Academia.

Sobre lo que la también cantante quisiera ver en la pantalla chica comenta: “me gustaría que se hiciera una propuesta completamente nueva. Yo creo que sí necesitamos una academia de alto rendimiento y hacer un reality visto dentro de una escuela real, desde las audiciones para ingresar así como los exámenes finales”.

“Yo no dudo que hay valores, talento y gente que quiere exhibirse y que busca un lugar, pero hay que hacerlo de una forma diferente, no entiendo por qué se siguen aferrando a una idea que ya pasó”, señala.

Por ahora el plan de Lola es sustituir a Lupita Sandoval en la obra Niño Perdido, donde compartirá créditos con Gerardo González, Cristanta Gómez, Quecho Muñoz, entre otros.