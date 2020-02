Reconocido

Tweet on Twitter

“Lo Nuestro” anunció que este año reconocerá la trayectoria de Alejandro Fernández con un galardón “por su difusión mundial de la música de mariachi”, dijeron los organizadores de la cadena Univision.

“El Potrillo”, como también se conoce al cantante mexicano, recibirá el Premio Lo Nuestro Legado Musical – Mariachi durante la premiación, que tendrá lugar este 20 de febrero en Miami.

“El Mariachi nos ha curado las tristezas y llenado de alegrías; nos ha dado el valor, quitado el dolor y todo al son de una sonrisa. El mariachi es un pedacito de México que vive en nosotros y si lo cuidamos…viviremos para siempre”, declaró Fernández, quien además formará parte de los intérpretes en el escenario. “Estoy muy feliz de participar en Premio Lo Nuestro, donde tantos lindos recuerdos tengo. En mis años de carrera he cantado muchas veces aquí, y he recibido muchos premios que me han traído mucha satisfacción y alegría. Es un honor para mí, una vez más, participar en este evento y cantar para mis fans”, agregó.

El hijo de Vicente Fernández añadió que esta vez presentará “Te olvidé”, el segundo sencillo de su nuevo trabajo en el que “vuelve a sus raíces”, continuó en referencia a su disco “Hecho en México” que recoge la música de su tierra natal.