Regresa a casa sin preocupaciones

Unas jóvenes españolas desarrollaron una aplicación atendiendo a la problemática que viven muchas mujeres alrededor del mundo: el regresar solas a casa. Sandra Camaño, Lucía Fernández, Paula Fernández, Lucía Adrián y Núria Villoria (de entre 15 y 16 años) vieron la posibilidad de ayudar a todas las mujeres que en algún momento de su vida se han sentido inseguras al caminar solas por la calle.

Detectando anomalías

Las cinco adolescentes madrileñas crearon en dos meses una aplicación que responde a ese miedo y cuyo sencillo funcionamiento le hace fácil de usar para cualquier mujer: When & Where. Y no solo puede ayudar a mujeres, también puede ser de utilidad para niños, personas que sufren Alzheimer o cualquier persona en general.

Funciona de una forma muy sencilla: detecta anomalías en tu trayectoria cuando sales y avisa al contacto de emergencia establecido. Lo hace utilizando el GPS de tu móvil, que localiza en cualquier momento dónde estás, y tiene dos modos. Uno de ellos para cuando no tienes un rumbo fijo y solo quieres andar, por ejemplo, u otro para cuando sabes cuál es tu destino y quieres que te lleve. La aplicación detecta si te has parado o te has desviado de la ruta y te envía un mensaje para saber si está todo bien. De no responder en 30 segundos tu localización se envía en tiempo real a tu contacto de emergencia.