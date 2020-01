Responde a críticas

La actriz y cantante Sandra Echeverría decidió alzar la voz en contra de quienes la critican por perder peso luego del embarazo.

A través de Instagram, la actriz, de 35 años de edad, compartió un largo escrito para explicar su sentir. “Después de haber tenido a Andrés mucha gente me criticó por haber bajado de peso. Esa gente que tanto juzgaba no tenía idea por los procesos y las etapas por las que pasa una mujer después de parir. El no dormir, el cansancio acumulado, el amamantar. Tantas cosas por las que una mujer pasa. En ningún momento me puse a dieta”, explicó.

Sandra Echeverría abundó que lo más importante no es juzgarse entre mujeres sino de apoyarse y celebrar la salud. “Lograr traer una vida al mundo es un milagro y una gran bendición. No soy perfecta pero celebro mi salud, mi cuerpo en diferentes etapas”.