Si tienes una papelera vieja que ya no uses y no quieras tirar, puedes darle un segundo uso que lucirá muy bien como decoración de tu hogar. En La i te decimos cómo puedes transformarla en un macetero superoriginal.

Procedimiento

1.Limpia la superficie de la papelera. Comienza aplicando una gota de adhesivo en la parte inferior de la papelera para poder asegurar el extremo de la cuerda.

2.Ve pegando la cuerda, dando tantas vueltas como sean necesarias hasta cubrir toda la superficie.

3.Lista para decorar, pinta del color de tu preferencia. ¡Usa tu creatividad!

4.Para decoración extra puedes añadir cintas o borlas. Una gota de adhesivo será suficiente.