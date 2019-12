Sigue la polémica, el peleador profesional de Artes Marciales Mixtas (MMA), originario de Carmen, Gerardo “Terrier” Graniel expuso su descontento con la pelea realizada en días pasados en la capital, pues aseguró que le fue arrebatada la victoria al enfrentarse contra el Jesús “Tornado” Ramos, contendiente del estado, a quien le “regalaron” por decisión unámine la pelea convocada por Xtreme Fighting México (XFM) Vol. 12.

Incluso durante la transmisión que se realizó a nivel estatal y lanzada en redes sociales, fue evidente el abucheo de la afición que se dio cita en el Circo Teatro Renacimiento que, pese a estar el otro contrincante en casa, el descontento del respetable no se hizo esperar, mas aun cuando el gladiador carmelita demostró dominio y técnica desde de principio a fin de la pelea.

“Tengo mucha frustración, pero me queda la satisfacción de que la gente que fue a disfrutar la pelea en ese bonito lugar, se dieron cuenta, a ellos no los pueden engañar, porque fueron evidentes los abucheos, y el hecho de que haya sido unanime, es aun más extraño cuando en toda la pelea me la pase dominando y presionando haciendo lo que me decía mi esquina, ya para el cuarto round ya estaba cansado, pero aun en el quinto saqué corazón y seguí adelante”, relató.

El peleador carmelita venía de una excelente racha invicta de siete peleas ganadas y cero perdidas, por lo que su evidente descontento se agudiza en lo que fue su última pelea del año.

“Da mucho coraje que me hayan arrebatado así la pelea, es una falta de respeto que festejen como si hubiera sido una, no nos queda más que seguir con la mirada arriba, buscando más triunfos para el 2020”