Sabe ser agradecido

Con zapatos gigantes, peluca amarilla y el rostro pintado, “Rólin” regala sonrisas y entrega globos a niños y adultos a cambio de unas monedas durante su recorrido por las calles.

“No digo groserías, no me gusta”, dijo Celestino Martínez Velázquez, de unos 48 años de edad.

Hace tres años inició en el oficio de payaso.

Comentó que en varias ocasiones le han robado sus pertenencias porque las deja en las calles donde duerme, ya que él va donde los fiesteros lo lleven y no tiene un domicilio fijo.

“En Yucatán llevo unos tres o cuatro meses”, dijo.

Martínez Velázquez se hizo viral cuando ‎Hinai Rueda‎ publicó en redes sociales lo siguiente; “Este señor desde las 5 de la mañana ésta haciendo limpieza toda la calle donde se hace la corrida, donde la gente deja su basura y sin ningún sueldo, hablo del payasito que vende globos en la corrida, no es justo que él esté trabajando para que los flojos ganen sueldo, señor presidente ( de Motul Roger Aguilar Arroyo) un poco de compasión para el payasito, por favor no se pasen y se cuelguen de un pobre payasito que se gana la vida vendiendo globos”.

“El alcalde me ayudó al dejarme trabajar, y yo la verdad soy muy agradecido, soy del pensamiento ‘ayúdame que te ayudo’, no soy envidioso ni critico, busco ayudar y agradecer que la gente de Motul me deje recorrer sus calles y regalarle una sonrisa”, expresó.