¿Sabes qué se celebró ayer 24 de febrero?

SÍ. “Fue el Día de la Bandera. A mí me gusta mucho la bandera porque soy mexicana, sobre todo sus colores; el escudo, el águila, el nopal. La verdad que no sé qué significan los colores, pero aunque no la puse en mi casa; la respeto porque es de la patria”.

Guadalupe Novelo

Ama de casa

SÍ. “El Día de la Bandera. A mí me gusta todo de la bandera porque es mexicana, sus colores, el águila. Sinceramente no recuerdo muy bien qué significan sus símbolos, pero el blanco creo que es la unidad, el verde la esperanza y el rojo la sangre”.

María Canúl

Ama de casa

SÍ. “El Día de la Bandera, que representa nuestro país. El rojo, representa la sangre de los héroes que nos dieron libertad, el blanco la paz y el verde la esperanza. Además otros símbolos que destacan es el águila y la serpiente”.

Salomón Balcazar

Empleado

SÍ. “El Día de la Bandera, la cual representa nuestras tradiciones de cada año. En mi casa no tengo una. Los colores representan una simbología, creo que el rojo es el amor, el blanco la purificación o algo así. El águila también está bonita”.

Julio Santos

Albañil

NO. “Quién sabe qué se celebró. Del Carnaval no sé nada, nunca he ido, no soy aficionado a nada eso. Lo que hago es trabajar e ir a mi casa. Nunca me ha gustado ningún relajo de ese tipo porque no lo veo bien. Respeto la decisión de cada quien”.

Ciudadano

Empleado