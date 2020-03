La vitamina C, también conocida como vitamina antiescorbútica o ácido ascórbico, es una vitamina hidrosoluble imprescindible para el desarrollo y crecimiento. También ayuda a la reparación de tejidos de cualquier parte del cuerpo, formando colágeno en el caso de las heridas o subsanando el deterioro en huesos o dientes.

Las frutas y los vegetales son la fuente mayoritaria de vitamina C. Entre las frutas que contienen una mayor cantidad encontramos los cítricos, el kiwi, el mango, la papaya, la piña, las fresas, la sandía o el melón. Por su parte, algunos de los vegetales con mayor cantidad de vitamina C son el brócoli, la coliflor, los pimientos, la espinaca, la patata blanca o los tomates. La vitamina C también se puede encontrar en varios suplementos vitamínicos, entre ellos, los multivitamínicos, aunque también se suele encontrar de manera individual.

Mejora el ánimo

La conexión entre la vitamina C y el estado de ánimo puede parecer sorprendente, pero las personas que tienen deficiencia de vitamina C suelen sentirse fatigados o deprimidos. En estudios realizados con pacientes hospitalizados, que suelen tener niveles de vitamina C más bajos de lo normal, se descubrió que sus estados de ánimo mejoraban después de que recibían vitamina C.