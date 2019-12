Se costea por alcohólico

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Daños materiales de regular cuantía fue el saldo de un percance originado en la calle 31 entre 18 y 20 del barrio de San Felipe en la ciudad de Dzitbalché, por no respetar su distancia. Los hechos acontecieron cuando el conductor de un vehículo Seat Cordoba, color gris con placas de circulación del Estado de Campeche UBZ-016-E, presuntamente en estado de ebriedad, no respetó su distancia; chocando por alcance contra otro carro particular, un Volkswagen Jetta, color gris con placas de circulación DJF-59-33 del Estado de Campeche.

Debido al golpe, el Seat terminó con el frente destrozado. Al lugar de los hechos llegaron elementos de la dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes tomaron datos de lo ocurrido. Afortunadamente no hubo heridos y ambas partes llegaron a un acuerdo.