Se estrella contra motociclista

Daños materiales de cuantía regular fue el saldo de un accidente automovilístico registrado entre el conductor de una camioneta y una motocicleta que terminó chocando contra un poste de concreto sobre la Avenida 56. Por fortuna no hubo personas lesionadas de gravedad.

Los hechos se registraron cerca de las 21:30 horas sobre la Avenida 56 por calle 33 y calle 35, en Carmen, lugar donde varios repartidores de “mandaditos” llegaron al lugar en apoyo de su compañero accidentado.

Por fortuna, las lesiones no fueron de gravedad y no fue necesaria la presencia de los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, pero sí de los elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron datos de los hechos y solicitaron la presencia del técnico en hechos de tránsito ya que los involucrados no llegaban a un acuerdo por el pago de los daños.

Tiempo después, los conductores llegaron a un acuerdo por el pago de daños y así evitaron que las unidades fueran llevadas al corralón municipal y el caso fuera turnado al Ministerio Público.