Se manifiestan en las redes

En el Día Internacional de la mujer las famosas se suman a las protestas, denuncias y exigencias que, social y políticamente se hacen en nuestro país y en el mundo entero.

En redes distintas famosas se unen a estas exigencias.

Danna Paola La intérprete de “Oye Pablo” compartió en sus historias de una red social los motivos por los cuales las mujeres continúan luchando por sus derechos hasta el día de hoy.

Salma Hayek compartió una nota de Los Angeles Times que habla de la marcha del #8M y del Paro Nacional de mujeres que se lleva al cabo hoy. Hayek compartió la cita “Be the change you wish to see in the world” y lo acompaña del hashtag “UnDíaSinMujeres.

La actriz de “La Casa de las Flores”, Cecilia Suárez, mostró en sus redes sociales razones, mediante datos duros, por las que ella considera que el feminismo es necesario en nuestra sociedad actual y pidiendo que no desaparezca ni una más.

Kate del Castillo publicó un video de menos de un minuto donde invita a sumarse al paro de mujeres del 9 de marzo, además pide que si eres hombre hagas las tareas que una mujer hace en un día cotidiano.

La modelo, activista y empresario Emily Ratajkowski compartió historias en sus redes sociales donde recuerda y vuelve a protestar contra el productor Harvey Weinstein, también subió fotos de su participación en las marchas del #8M.

“Tenemos que seguir luchando. La verdad de cada mujer cuenta. Sigan siendo valientes mis amigas”, dijo.