Se reencontrarán con sus hijos

Tras meses de trámites, la mañana de ayer 16 petuleños de la tercera edad, recibieron sus boletos de avión, visa y pasaporte para viajar a Estados Unidos, donde se reunirán con sus hijos a quienes tienen varios años de no ver.

El 12 de febrero próximo, los adultores mayores viajarán al vecino país del norte para reencontrarse con familiares, a quienes no ven desde hace ya varios años, pues por su condición migratoria, no han regresado a Peto. Se informó que este sería el tercer grupo de petuleños que viajan a Estados Unidos, lo anterior gracias al programa de Cabecitas Blancas, que tiene como finalidad ayudar a los adultos mayores a reencontrarse con sus hijos a quienes no ven desde hace años.