Se “vuela” un alto y choca

La calle 18 entre 19 de la ciudad de Calkiní fue testigo de un hecho de tránsito entre el conductor de un automóvil y el guiador de una motocicleta, donde el automovilista no respetó su alto correspondiente e impactó al motociclista, al lugar del accidente se apersonaron elementos de la Policía Municipal.

Cabe mencionar que ninguno de los involucrados quería aceptar ser el culpable, por lo que elementos de seguridad pidieron la intervención de una grúa para remolcar las unidades al corralón y proceder al deslinde de responsabilidades.

La empresa que presta estos servicios no contaba con unidades para remolcar los vehículos, los involucrados no querían pagar por algo que no habían utilizado.