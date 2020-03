¿Seguirás la edición del Ironman 70.3?

NO. “La verdad que no estaba enterada que se iba a hacer el Ironman en Campeche este año. La verdad que no he visto las ediciones anteriores y este año tampoco lo voy a ver porque estoy ocupada en otras cosas”.

Lucero Cruz

Empleada

NO. “Escuché que iban a venir, pero no sé cuál es la ruta que van a seguir o estar. La verdad que no he visto ningún Ironman y este año tampoco lo voy a ver porque tengo unos pendientes por hacer, casi no veo nada de deportes”.

Ciudadana

Ama de casa

NO. “La verdad, este año por evitar enfermedades y casi no voy por el sol. Las otras ediciones las vi porque las televisaron. Vi que estaban poniendo todo. Este año da miedo porque viene mucha gente de otros países y no estamos preparados”.

Gabriela Escalante

Ama de casa

SÍ. “Lo sigo por la radio porque ahí te informan cómo va el recorrido de los atletas. Este año no hay porqué temer, más bien hay que estar preparados. Depende de las defensas de nuestro cuerpo es como nos va a ir. La recomendación es tener las debidas protecciones”.

Abundio Neblina

Conductor

NO. “Siento que puede ser un peligro para la sociedad ahorita por el problema del coronavirus, entonces ya no podemos salir libremente sabiendo que habrá gente de distintas naciones, por lo que la población no está exenta de cualquier enfermedad”.

Yesenia

Empleada