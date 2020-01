Seybanos se quedan sin agua

Tweet on Twitter

Share on Facebook

A pesar que ayer llegaron otra vez los turistas en el crucero de Francia, los seybanos manifestaron carecer de agua para recibirles.

Y es que mientras que las colonias llevan pocos días sin agua, hay quienes siguen sin tener el vital líquido desde hace más de una semana.

Los quejosos sostuvieron que deben racionar el poquito de agua que les queda en los tinacos para proseguir con el quehacer de los hogares.

Finalmente, cuestionaron la velocidad de atención de las autoridades de la H. Junta Municipal de Seybaplaya por tal problema.

“La verdad es que no sabemos qué pasa con el presidente porque no tenemos nada de agua y una pipa no basta para que todos tengamos agua potable”, denunció la ama de casa Ana Solís.