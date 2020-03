Si hubiere la posibilidad: ¿cambiarías tu nombre por uno en maya?

NO. “Aunque mis apellidos son mayas no me cambiaría el nombre porque considero que sería mucho papeleo, pues no sólo es la credencial, son los papeles de la escuela, de matrimonio y un montón más”.

Ignacio Pech

Pescador

SÍ. “Depende de qué posibilidades habría, no veo ningún inconveniente. Es muy bonito el maya y es bueno que se siga generalizando y extendiendo porque es parte de la cultura de nuestra región. Me gusta el nombre Nicté”.

Rosa Sulub

Comerciante

SÍ. “Hay una infinidad de nombres bonitos en maya. Es algo normal porque en otros lugares la gente le pone los nombres a sus hijos de acuerdo a su entorno. Sé que cada palabra tiene su significado”.

Samaria Luna

Estudiante

NO. “A mi edad no lo veo tan viable, sería mucho que tendría que cambiar, porque mi esposo estaría casado con otra persona entonces. El maya es una lengua muy bonita y qué bueno que una familia le puso a su hija nombres en maya”.

Martha Ramos

Comerciante

NO. “Me gusta mi nombre tal como le pusieron mis padres, pero no dudo que algún día mis hijos puedan llevar la cultura en sus nombres porque un buen nombre da estima. Lo que sí es que me gustaría aprender a hablar maya”.

Michelle Luna

Estudiante