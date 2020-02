Sí se pudo

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Goles de Rodrigo Martínez y del debutante Jonathan Ortiz llevaron a Campeche FC a iniciar con un triunfo el Torneo de Clausura 2020 de la Liga TDP, al vencer al son de 2 goles por 1 a los Delfines Márquez, en la fecha 17 del Grupo I, ante un lleno en el campo de la Muralla Kin-Há.

Un planteamiento netamente ofensivo presentó el técnico rojiblanco Sebastián Alejandro González ante los cetáceos, para llevarse los tres puntos en disputa.

La estabilidad en el medio campo de FC con Elías Góngora y Henry Domínguez, quienes recuperaron muchos balones les permitió generar acciones de peligro para abrir el juego por las bandas. Pese al dominio rojiblanco, el marcador no se movió en los primeros 45 minutos.

En el segundo tiempo, Campeche FC nuevamente tomó el control del balón con la velocidad de los Martínez y la media con Elías Góngora y Henry Domínguez, que tuvo mayor proyección a la ofensiva, para abrir el marcador después de dos centros pasados de David y Fernando, cuando Domínguez recuperó un balón y se combinó con Rodrigo Martínez, quien ganó el rebote entre dos defensores y a velocidad los dejó atrás para que con zurdazo dentro del área que superó la estirada del arquero cetáceo para el, 1 por 0.

Buscaron ampliar su ventaja, mientras que Delfines no bajó el ritmo, no perdió el orden y siguió buscando cómo hacer daño a la cabaña de Ednuay Rosado, intentos que la defensiva controló hasta que en un largo servicio por izquierda el viento le jugó una mala pasada a la defensiva cuando Braulio Herrera no pudo rechazar el balón con la testa y a Raúl Solís le quedó fuera de alcance a la llegada de Junior Balam que con la cabeza mandó el balón al fondo de las redes para el empate a uno.

Campeche FC hizo los ajustes necesarios en el aspecto ofensivo con la salida de David Ortiz por César Rosado, y de inmediato fueron por el triunfo; el técnico Sebastián González modificó su delantera ingresando Juan García y Jonathan Ortiz, que se vieron bien en el ataque. A velocidad recuperó Juan un balón en el medio campo, se quitó a un defensor y abrió el campo a Fernando Martínez que sacó centro medido a segundo poste donde García remató con la testa, un defensor y el portero lograron evitar el gol, pero dejaron suelto el balón y lo aprovechó el debutante Jonathan Ortiz para rematar y anotar su primer gol en el ámbito profesional y con ello el triunfo para FC, 2 goles por 1.

Delfines estuvo cerca del empate en una jugada por izquierda donde Ednuay Rosado logró rechazar, pero quedó el balón suelto en el área chica que la defensiva logró sacar después de dos contrarremates de los visitantes.

Así Campeche FC inició con el pie derecha la segunda vuelta de la temporada 2019-2020 de la Tercera División para llegar a 17 puntos, y visitar a Corsarios.