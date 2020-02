Sin planes

Tweet on Twitter

La ex conductora de “Ventaneando”, Atala Sarmiento negó que vaya a conducir “La Voz” y que tenga alguna clase de acercamiento con algún ejecutivo de TV Azteca para regresar a la empresa de televisión.

La conductora insistió que desde su salida de TV Azteca no ha tenido contacto con Alberto Ciurana, ni con otro importante ejecutivo, por motivos de trabajos.

Durante varios años, Atala Sarmiento formó parte del programa “Ventaneando”.

Dijo que no le hace ninguna gracia que manoseen su nombre, porque no es la primera vez que sucede. “Quieren provocar morbo y generar expectativa alrededor de un proyecto que van a lanzar”. La conductora está desconectada de todo lo que pasa en la televisión mexicana desde que vive en Barcelona, España, pero por sus seguidores en redes sociales se enteró que su nombre es “manoseado”. “Me parece que el rumor apareció en medios digitales y creo que tiene lógica, porque es la manera más rápida de hacer una información viral, y pues me queda claro que mi nombre va generando morbo”, enfatizó.

Explicó que este cambio en su vida ha sido un proceso para poner distancia de lo que dejó en México, para estar en un lapso de desintoxicación, por todo lo que le había pasado durante el último año y medio.

Al preguntarle si en un futuro regresaría a TV Azteca, Atala aseguró que sería muy difícil. “Uno nunca puede decir nunca, pero lo veo muy complicado, y no por mí, pero hay ciertas circunstancias que hacen imposible que yo regrese por el momento, quizá hasta que pasen algunos años y a lo mejor haya movimientos de personas o cambien algunas cosas, entonces podría ser, pero por lo pronto lo veo prácticamente imposible”.