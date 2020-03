Sin reportes de cancelación de cruceros

Tweet on Twitter

La declaración de pandemia declarada anteayer aún no afecta el turismo de cruceros en Progreso.

Agustín Arroyo Toledo, director general de la Administración Portuaria Integral (API) y la representación de la Agencia Consignataria Progreso que recibe los cruceros que atracan en la terminal remota, confirmaron ayer jueves que el arribo de los barcos de turismo a este puerto sigue sin cambio alguno.

Arroyo Toledo precisó que hasta ayer la API, como autoridad portuaria, no había recibido comunicación oficial de cancelación de cruceros que arriban al puerto e indicó que la actividad, en cuanto al arribo de barcos de turismo, continúa sin ningún cambio. El director de la API mencionó que en la terminal remota se sigue un protocolo de sanidad internacional a todos los barcos que atracan.

Un representante de la Agencia Consignataria Progreso, que recibe los cruceros que atracan en la terminal especializada de cruceros, afirmó que no hay ninguna cancelación de barcos de recreo, esta semana ya arribaron dos buques y hoy viernes llega desde Galveston, Texas, el Enchantment of the Seas, con 1,718 pasajeros. Está programado para que arribe a las 5 de la mañana y zarpe a las 3 de la tarde con destino a Cozumel.

También puntualizó que los cruceros Carnival Valor y Carnival Fantasy continuarán arribando, no hay ningún cambio. Esos buques son operados por la naviera Carnival Cruises Line; la empresa turística no ha cancelado ningún arribo de sus barcos.

El informante señaló que la naviera Carnival Corporation, la cual opera los cruceros Princes, canceló por 60 días el arribo de sus barcos en los puertos que visita, pero no está incluido Progreso, ninguno de sus buques arriba a esta ciudad, de modo que esa cancelación no afecta al puerto.