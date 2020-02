A sus 16 años de edad, la señorita Shania Yoselin Cardos Pulido ha logrado trascender en su amado Sihochac, tanto por su cordialidad y sus estudios, como por su talento innato por el baile, al cual le ha reservado un tiempo específico.

En entrevista, la joven nos compartió parte de su historia y el gusto que tiene por esta forma artística.

¿Qué estudias?

“El segundo año de prepa”.

¿Tienes hermanos?

“Sí, tengo dos”.

¿Para ti qué es el baile?

“Me gusta bailar, es el pasatiempo en el que descargo las energías negativas y hace que todo lo que soy lo demuestre en la pista”.

¿Cuánto tiempo tienes bailando?

“Bailando en una academia como dos años, pero toda mi vida lo he hecho, desde que tengo memoria. Quise entrar a una academia para la convivencia con los amigos y para presentar bailes. Bailaba naturalmente, pero no era presentable ante algún público”.

¿Has tenido alguna participación pública?

“La verdad que sí. Esa vez me cansé porque bailamos por más de una hora, pero me sentí muy feliz”.

¿Cuál es tu fuente de inspiración?

“Mi familia. Bailar es mi sueño y me hace feliz y por ello me concentro en como quiero que salga y lo hago. A veces me da un poco de miedo bailar frente al público, aunque admito que antes me daba un poco más de trabajo; pero episodio tras episodio y festival tras festival, me he acostumbrado a convivir con las demás personas”.

¿Qué piensas estudiar profesionalmente?

“No sé exactamente que voy a estudiar, pero hasta ahorita quiero estudiar una rama de la medicina. No tiene nada que ver la medicina con el baile, pero mi pasión es ayudar a las demás personas”.

¿Cuál es tu recomendación a las campechanas?

“Hay más cosas en la vida que los vicios. Hay que disfrutar la vida. Que busquen pasatiempos sanos, hacer algo positivo por nuestras vidas porque si no ponemos la iniciativa, nadie más lo va a hacer”, terminó la champotonera Shania Yoselin Cardos Pulido.