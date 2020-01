¿Te preparaste para el regreso a clases?

SÍ. “Me siento muy bien, muy contenta que hoy voy a ver a mis compañeros de clases. El año pasado me porté bien, mis calificaciones fueron 8.5 y este año me he propuesto llegar a los nueve. Me gustaría ser maestra”.

Ana

Futura maestra

SÍ. “Tengo todo lo que necesito. Me siento feliz que voy a ver a mis amigos otra vez. De la escuela extrañaba a mi maestra porque me gusta cómo nos enseña. El año pasado me porté bien y saqué 9.6, este año quiero llegar a los 10 puntos”.

Irlanda

Futura contadora

SÍ. “Me gusta mucho estudiar. El año pasado saqué 9.3 y me porte bien, este año quiero continuar portándome igual. Lo que más extrañé de la escuela fue a mis amigos del salón de clases”.

Samira

Futura médico veterinaria

SÍ. “Ya estudié y estoy lista para las nuevas clases, el año pasado me porté más o menos. Este año quisiera sacar 10 en calificaciones. La pasé muy bien en las vacaciones. Cuando crezca quisiera ser una doctora, por eso le voy a echar más ganas”.

Anielka

Futura doctora

NO. “Me acostumbré mucho a estar de vacaciones. El año pasado me porté más o menos, la verdad que no me acuerdo cuánto saqué de calificaciones. Este año me propuse portarme mejor y conquistar las metas que me propuse”.

Yasuri

Futura enfermera