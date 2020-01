A un día de empezar el Clausura 2020, Tigres presentó a Nicolás López y Jordan Sierra como refuerzos. A ambos les dio la bienvenida Miguel Ángel Garza, presidente felino, donde se dio a conocer el número que vestirán: Sierra usará el “17” y el Diente el “11”.

Nico resaltó el buen entendimiento que tuvo con André-Pierre Gignac y Eduardo Vargas en el ataque y habló de lo que le platicó Rafael Sóbis sobre el club.

“Sí, me habló bien de todo, de la afición, los compañeros, los últimos juegos los vi todos, me impresionó, en el juego amistoso me vi bien con Edu y Gignac, espero debutar de la mejor manera”, comentó.

De entrada, López será usado por Ricardo Ferretti en la banda derecha, una posición que no desconoce, ya que ahí lo utilizaron en el Inter de Porto Alegre.

“Sí, en Inter jugaba para afuera, en el fútbol si no se marca no ganas los partidos, espero rendir de la mejor manera”, señaló.

Mientras que Jordan Sierra comentó que sabe de la calidad del plantel y la competencia qué hay con Rafael Carioca y Guido Pizarro, por ello será paciente para tener la oportunidad de mostrarse.

“Sí, lo he enfrentado, para mí son de los grandes de la Liga, estoy aquí, tengo que esperar oportunidad e ir poco a poco, también aprender y hacer las cosa bien”, comentó.