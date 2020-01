Hoy, en punto de las 16 horas se realizará la fase estatal de Tenis en el Campeche Country Club, donde se disputarán seis partidos de la rama varonil y femenil en las categorías sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18; informó el árbitro general del evento; Alfredo Reveles Aguilar.

Aseguró que se tiene contemplada una participación de 31 atletas de Campeche y Carmen en las distintas categorías, quienes se enfrentarán a una vuelta, siendo los mejores rankeados, los que representarán a Campeche en el Macro Regional que se realizará a principios de marzo en Yucatán.

Las actividades continuarán durante mañana a las 8 horas, mientras que el domingo a la misma hora se disputarán las finales en las categorías mayores.

Asimismo, invitó a los aficionados de este deporte a que asistan para que apoyen a los jóvenes atletas que se encuentran en busca de representar a Campeche en la Conade.