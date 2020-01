Una segunda mamá

Tweet on Twitter

Difícil de creer, pero que es real. Cuando Daniel tenía 16 años de edad se encontró una tarde hablando con su madre sobre la vida y la reencarnación… una conversación distendida. Llegado un momento, entre risas le dijo a su madre: “¿Sabes? Estoy bastante seguro de que recuerdo mi vida pasada”. Pero a ella no le hizo gracia.

Cuando le preguntó por qué se había puesto seria ella comenzó a decirle a su hijo cómo había sido esa vida pasada de la que hablaba.

Le habló de que era el hijo de una familia pobre, el menor; que, en esa vida, su cuna fue un cajón grande y que su madre era una mujer alta, huesuda, siempre con un moño y un vestido largo. Tal y como él lo veía. Parecía que hablaba por su boca, reproduciendo, palabra por palabra, todas las imágenes que el hijo tenía en mente.

Atónito, el chico le preguntó cómo era posible que supiera eso, a lo que su madre respondió: “Porque ya me lo habías contado antes. De bebé, cuando empezaste a hablar me lo decías muchas veces. Lo peor fue cuando un día vine a jugar contigo, y me dijiste que tu otra madre estaba detrás de mí”. Miedo.