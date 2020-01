Algunos le llaman suerte, otros dicen que no era su hora, y no falta quien lo considere como un milagro; pero sea una cosa u otra, lo que le aconteció a Luis Adriano Vera Raigoza le cambió su vida, pues testificó que ¡Dios sí existe!

Oriundo del poblado de Hool, el padre de familia sigue luchando para llevar el sustento para su familia y proveer todo lo que necesita, pues aseguró tener una segunda oportunidad.

Acompáñenos a leer más de este personaje.

¿Cuántos años tiene?

“Tengo 53 años”.

¿Tiene hijos?

“Sí, tengo tres”.

¿A qué se dedica?

“Soy campesino, pero tuve un accidente y me quebré la cadera, la pierna y ya no puedo andar cortando caña. Me dediqué a vender raspados, granizados, chicharrones, golosinas y así”.

¿Qué le pasó?

“Ya tiene dos años. Un señor borracho me botó con todo y mis hijos. Iba entrando a un pueblo y detrás me pegó y me dejó en el suelo con todo y mis hijos. A uno de ellos se le quebró una pierna, a mi esposa un brazo y a mí la cadera, fui el más lesionado. Pero gracias a Dios, con un terrenito que tenía, lo vendí y salí adelante. El carro fue fantasma, no tuve ayuda de nada y ahorita ando luchando para salir adelante”.

¿Cómo le ha ido con su propio negocio?

“Después del accidente mi familia me apoyó, porque no podía sostenerme. Ahora me ha ido bien, he comido carnita a mi gusto. Le he dicho a mi familia que me haga el guiso que más quiero. Vendo también tamales, pibipollos; hay para comer y para comprar sus mañosidades a mis hijos porque es lo que ellos piden y no saben cómo viene. Yo le doy gracias a Dios por este trabajito porque no he ganado mucho, pero hemos tenido para sostenernos”.

¿Cuál es su consejo para aquellos que atraviesan una situación difícil?

“Que no se agüiten, que sigan adelante porque ningún problema es razón para deshacernos de nuestra vida. Hay que salir adelante, trabajar en algo por $5, $10; nadie te los va a dar, pero si tu lo sales a buscar sí llega porque Dios existe. Me tocó comprobar que Dios sí existe”, concluyó.