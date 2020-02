Famosas como Vanessa Bauche, Cecilia Suárez, Dolores Heredia, Ariadne Díaz, Adela Micha, Natalia Lafourcade, Mon Laferte, y Tessa Ia, entre muchas más se han manifestado a favor del Paro Nacional “Un día sin mexicanas”, impulsado en redes sociales ayer miércoles.

La propuesta consiste en que las mujeres de México no se hagan presentes el próximo 9 de marzo, un día después del Día Internacional de la Mujer, esto como protesta ante la ola de violencia en contra de las mujeres en México.

A través de su programa radiofónico, la conductora Adela Micha se sumó a la propuesta e invitó a las mujeres a hacer lo mismo. “Para que vean qué es estar un día sin 51% de la población mexicana”.

Micha dijo que la idea es que los hombres asistan con normalidad a sus centros de trabajo, mientras que las mujeres, ese día, no hagan nada.

“Los hombres sí van a trabajar, hacen lo que les toca, no a suplir a las mujeres; está padre”, expresó.

La conductora de “Saga”, se dijo a favor de esta forma de manifestación en respuesta a la ola de violencia contra las mujeres que se vive en México. “No les gustan las protestas, no les gustan las pintas, no les gustan los aerosoles, pues entonces hagamos esto”, señaló. “La realidad es que las mujeres no importamos visibles, entonces a ver si cobramos importancia invisibles”, explicó la actriz Vanessa Bauche, quien dijo “las mujeres mexicanas producimos 4.1 billones de pesos anuales no remunerados, más la cantidad económica que sí es pagada, eso quiere decir que la capacidad económica de las mujeres mexicanas es infinitamente superior a la de los hombres”.