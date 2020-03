Venciendo obstáculos

Joven, inteligente, divertida, inquieta y carismática son algunas de las cualidades que caracterizan mejor al personaje del día, la doctora Daniela Covarrubias Zapata.

La galeno nos compartió parte de su historia al trascender en su amado Campeche.

¿Cuántos años tiene?

“Tengo 38 años”.

¿Por qué escoger la medicina como carrera de vida?

“Creo que es algo que tenemos los seres humanos, de querer ayudar a los demás y en ese momento de mi vida tenía cierta habilidad para las ciencias biológicas, ciencias médicas y de ahí me fui turnando. Curiosamente no tenía una visión en cuanto a especialización y en el camino se fueron trazando estas directrices de lo que hago actualmente. Termino la carrera de medicina. Me especializo en pediatría en el hospital del Niño Tabasqueño y curiosamente ahí tengo los primeros contactos con una población pediátrica muy particular que son los niños con cáncer. Cuando regresé a Campeche, el CEO me abrió las puertas y ya llevo ochos años en este abril”.

¿Cómo se ha sentido en este trabajo?

“Cuando te especializas en un área de medicina es muy particular lo que haces, como en mi caso: trabajar con niños con cáncer. Cuando normalmente me pregunta sobre lo que hago: siempre hay un manifestación como de: ¡pobrecitos!, pero yo no lo veo así. Tengo experiencias gratificantes y aprendo mucho de ellos. Sí hay días malos, me toca a veces dar malas noticias, con los diagnósticos que me toca dar se cambia la vida de una familia entera, no solamente del niño; y es una responsabilidad muy grande. Sin embargo he encontrado una atmósfera bastante cobijadora y comprometida, no solamente con el paciente sino entre compañeros”.

¿Cuáles son tus intereses?

“Me gustaría probar el campo laboral de forma privada, y de forma personal soy una persona a la que le gusta viajar mucho, conocer otros lugares, culturas y demás; es una cosa que me apasiona. Me gusta mucho el arte, la fotografía y tengo como hobby pintar. Creo que como seres humanos la vida no se limita al trabajo, siempre tenemos que aprender de muchas cosas. Como médicos sólo nos centramos a la medicina, pero hay que abrir la mente a otras cosas”.

¿Cómo combinar tales intereses con tu trabajo?

“Hay ciertas cosas que Daniela en su inquietud, en ser carismática y demás; ha introducido en la institución. Una muestra es que el 30 de abril, siendo pediatra en un centro donde el 95% de los pacientes son adultos: vamos a ver un desfile de personajes: enfermeras y demás; disfrazados. La campana la suena el niño y es una fiesta, pero esa fiesta no es mía, es de la familia y del centro; y ese día se ve a todo el personal festejando que se logró vencer”.

¿Considera importante sumarse hoy al paro?

“Creo que todo nace en casa. Afortunadamente me crecí en un matriarcado: mi abuela, mi mamá y mis dos tías. Mi mamá trabajaba y veía por mí. Todavía hay mucha desigualdad, pero yo si trabajé hoy, pero eso no quiere decir que no esté de acuerdo, pero no siento que este paro realmente tenga la repercusión que se quiere lograr”.