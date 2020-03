¿Ya pasaron censando por tu casa?

NO. “Aún no han pasado, pero sí me enteré de que ya empezó el Censo del Inegi. Sé que los muchachos se identifican con su gafete, he leído que no tienen que entrar en la casa, sino que te hacen la entrevista desde la puerta. Sí colaboraré con mis datos”.

Laura Maas

Comerciante

NO. “La verdad que no estaba enterada de que había iniciado el Censo del Inegi 2020. Se supone que deben portar un gafete, un uniforme y una identificación; pero ahorita cualquiera puede clonar ese tipo de identificación”.

Grisel Mijangos

Comerciante

NO. “Apenas están llegando al sector. Sí estaba enterado de que había iniciado el censo porque lo vi por los medios de comunicación. Está bien porque todo trabajo que beneficia está bien, si perjudica; pues no”.

Ramón Sáenz

Comerciante

SÍ. “Ya vinieron y me atendieron bien, fue fácil entre lo que cabe. Me preguntaron sobre el lugar, estuvo completamente identificado y no se tardó mucho en realizar toda la encuesta. Hay que proveer la información para que hagan su trabajo rápidamente”.

Cristian Ramos

Empleado

SÍ. “Ya fueron a la casa y me pareció bien, aunque no fue muy rápido que digamos. Preguntaron por el jefe de la casa, cuántos hijos viven conmigo, que estudio tuvo. No entraron a la casa, pero sí se identificaron plenamente. Hay que colaborar”.

Ciudadana

Ama de casa